Lula Pereira faz desabafo no Fla A boa campanha realizada pelo Flamengo na Copa dos Campeões motivou o técnico Lula Pereira a fazer um desabafo hoje, em Fortaleza. Na época em que foi contratado, sua vinda foi contestada por parte da torcida e dirigentes. "Hoje as pessoas têm a oportunidade de saber quem sou e como é meu modo de trabalho", disse Pereira. "Estou feliz, porque provei meu valor." Outro motivo para a felicidade de Pereira é o fato de o Flamengo não ter problemas de escalação de jogadores para a partida contra o Cruzeiro, pela semifinal da competição, quarta-feira. O zagueiro Fernando, poupado dos treinos no final de semana, por causa de dores musculares, foi confirmado na equipe. Sobre o Cruzeiro, o técnico do Flamengo fez questão de ressaltar as qualidades da equipe mineira, lembrando a conquista do Campeonato Estadual e da Copa Sul-Minas, deste ano. Mas, Pereira lembrou que da mesma maneira que o Rubro- Negro encontrará dificuldades para obter a vitória, o time mineiro também as terá.