Lula Pereira tenta acertar time do Bahia Contratado para substituir o técnico interino Marcelo Chamusca, após a derrota para o Internacional no sábado, o treinador Lula Pereira só teve apenas um dia de trabalho para preparar a equipe do Bahia que enfrenta o Juventude, nesta quarta-feira, em Caxias do Sul. Com 28 pontos, o time baiano está na 19ª posição do Campeonato Brasileiro e luta para sair de perto da zona de rebaixamento. No treino realizado na manhã desta terça-feira, Lula Pereira tentou corrigir alguns erros de posicionamento da defesa, gritou e gesticulou muito nas jogadas erradas. O lateral Guto, suspenso, e o zagueiro Marcelo Souza, contundido, são dois titulares que estão fora da partida. O atacante Nonato, com dores na coxa, é dúvida.