Lula quer resgatar o verdadeiro Fla O técnico do Flamengo, Lula Pereira, repreendeu os jogadores e reclamou da apatia da equipe na derrota para o Fluminense, por 4 a 1, na última rodada do Octogonal do Campeonato Estadual. O treinador, visivelmente irritado, não apareceu na reapresentação do elenco, na segunda-feira, porque estava resolvendo problemas particulares. "Vocês tiraram uma grande alegria minha que seria a de ser tetracampeão. Quem joga no Flamengo tem que dar a vida pelo clube", esbravejou Lula Pereira, dentro do vestiário, onde foi escutado por todos que estavam do lado de fora. Depois, mais calmo, o treinador falou com os jornalistas. "Passei ao grupo meu sentimento em relação ao Fla-Flu e o que devemos fazer para reverter esta situação", contou Lula Pereira. "É impossível que o Flamengo, em 85 jogos, só tenha vencido 25. O treinador voltou a elogiar o grupo, classificando-o como de boa qualidade técnica, mas pediu um maior profissionalismo por parte dos jogadores. ?Precisamos resgatar o verdadeiro Flamengo."