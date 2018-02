Lula quer ver jogo da Seleção no Haiti O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá assistir a um jogo amistoso da Seleção Brasileira em Porto Príncipe, no Haiti, provavelmente no dia 18 de agosto. A partida com a seleção oficial do Haiti foi discutida nesta terça-feira durante reunião de Lula com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira, e o ministro dos Esportes, Agnelo Queiroz, no Palácio do Planalto. Fanático por futebol, Lula disse que gostaria até mesmo de dar o pontapé inicial do jogo e propôs que os torcedores troquem armas por ingressos. ?A idéia é incentivar o desarmamento e isso é muito bom?, afirmou Teixeira. Desde maio, o Brasil chefia uma missão de paz no Haiti, país que vive em conflito. O presidente da CBF afirmou que Lula está entusiasmado com a partida. ?Será um jogo oficial e o Ronaldo disse que faz questão de estar presente. Conversei com o Parreira (Carlos Alberto Parreira, técnico da Seleção) e ele também mostrou muita disposição. Temos de olhar a iniciativa pelo lado humanitário?, observou Teixeira. Agnelo Queiroz, por sua vez, lembrou que o Haiti é apaixonado pelo futebol brasileiro. ?Vamos usar isso como instrumento de solidariedade?, completou. O governo patrocinará a doação de cinco mil camisetas verde-amarelas e mil bolas a escolas do Haiti.