Lula: 'Quero ver todo mundo torcendo para o Corinthians hoje'

Na chegada ao palácio do Itamaraty para um almoço em homenagem ao grão-duque Henri de Luxemburgo e à grã-duquesa Maria Teresa, nesta quarta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva brincou com os repórteres ao falar sobre futebol e fez um pedido. "Quero ver todo mundo torcendo para o Corinthians hoje." Veja também: Corinthians joga nesta quarta por fim do pesadelo da Série B Em seguida, Lula, corintiano convicto, lembrou que, em relação ao futebol do Rio de Janeiro, é torcedor do Vasco da Gama - adversário desta quarta do Corinthians. Ele, no entanto, disse que vai torcer pelo time paulista. "Sou vascaíno, mas o Vasco não precisa mais [dos pontos]", justificou o presidente, enquanto aguardava a chegada dos visitantes. O Corinthians precisa vencer nesta quarta-feira o Vasco e torcer para o Goiás ser derrotado pelo Atlético Mineiro para escapar do rebaixamento à Série B. O jogo acontece no Estádio do Pacaembu, às 21h45, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.