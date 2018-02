Lula recebe Kaká e ganha camisas do melhor jogador do mundo Ed Ferreira/AE BRASÍLIA - O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com a primeira-dama, Marisa Letícia, recebem o melhor jogador do mundo pela FIFA, o brasileiro Kaká, na residência oficial da Granja do Torto; acompanhado pela sua esposa, Kaká entrega duas camisas autografadas do Milan e outra com a inscrição "I Belong To Jesus" (eu pertenço a Jesus), em referência à sua religiosidade; encontro é o último oficial do presidente brasileiro neste ano.