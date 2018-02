Lula recebe Kaká na Granja do Torto nesta sexta-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta sexta-feira, às 16 horas, em Brasília, o jogador de futebol Kaká, atacante do Milan (Itália) e da seleção brasileira e eleito o melhor do mundo pela Federação Internacional de Futebol. O encontro será na residência oficial da Granja do Torto. Antes, na parte da manhã, Lula despacha com auxiliares no Palácio do Planalto, às 9 horas. Meia hora depois, recebe o ministro da Previdência Social, Luiz Marinho.