Lula recebe os campeões brasileiros Até o Planalto Central se rendeu ao Corinthians da MSI. Logo após a conquista do tetracampeonato brasileiro pelo clube do Parque São Jorge, no domingo mesmo o presidente Lula pediu a seus assessores que convidassem seu time do coração para uma visita a Brasília. Pediu especialmente para conhecer Carlitos Tevez. O convite foi aceito. E assim, o Corinthians sobe, nesta terça-feira, a rampa do Planalto. Será entregue uma camisa especial a Lula e a faixa do tetracampeonato nacional. É a primeira vez que o presidente recebe um campeão brasileiro em Brasília. As cúpulas da Corinthians e da MSI ficaram empolgadas quando receberam o convite. Kia Joorabchian viu na convocação do presidente a confirmação de que não há nada de ilegal no milionário time que montou e movimentou cerca de R$ 160 milhões vindos do Exterior. E Alberto Dualib viu como a consagração do título ? e mais prestígio pessoal. Kia teve um cuidado todo especial para convidar Carlitos Tevez. O argentino tinha ficado magoado com Lula, que dizia estar ?empolgado? com seu futebol. ?Quando eu cheguei ao Brasil, ele disse que não me conhecia. Eu não me importo com o que ele fala sobre mim?, atacou o atacante na semana retrasada, quando já circulavam os rumores de que Lula poderia chamá-lo ao Planalto Central. Kia quer Carlitos o mais gentil possível com o presidente. Mas não há motivos para preocupação: o atacante está dócil com a conquista do Brasileiro. Tanto Kia quanto Alberto Dualib e mesmo os jogadores não se importam e não querem se aprofundar sobre se a visita será boa para a popularidade de Lula, que está caindo nas pesquisas. Eles querem é apertar a mão do presidente. Kia tem certeza de que as imagens do Corinthians sendo recebido pelo presidente, e depois de Lula colocando a camisa com a faixa de tetracampeão brasileiro, circularão pelo mundo. Será uma excepcional propaganda da MSI. Como o grupo é jovem, média de 22 anos, houve um aviso para que se comporte diante de Lula. A ordem é evitar excessos. O medo é que alguém resolva imitar Vampeta, que rolou a rampa dando cambalhotas na chegada da seleção brasileira, campeã mundial de 2002 e recepcionada pelo então presidente FHC. Agora a preocupação de todos é tirar fotos com o presidente. Após a cerimônia, o time será dispensado para as férias. Os jogadores terão de voltar em 3 de janeiro. A pré-temporada será na pequena cidade de Monte Sião, em Minas Gerais.