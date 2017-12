Lula recebe Roberto Carlos e pede o hexacampeonato O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu neste sábado o lateral da seleção Roberto Carlos e o cantor Alexandre Pires para um almoço no Palácio da Alvorada e pediu ao jogador que a seleção ganhe a Copa do Mundo da Alemanha. "Quero ver você ganhando essa Copa", disse o presidente, que logo depois ainda brincou: "Quando terminar aqui (a sessão de fotos aberta à imprensa) eu vou ensinar a ele como se ganha uma Copa". Lula e dona Marisa ganharam, cada um, uma camisa da seleção - a número seis de Roberto Carlos - e um agasalho. O presidente pediu e ganhou um autógrafo na sua camisa. O almoço durou cerca de três horas. Ao chegar, Roberto Carlos explicou que havia prometido a visita a Lula em agosto de 2004, durante o jogo da seleção brasileira no Haiti e disse que viera trazer uns "presentinhos". Provocado por um dos fotógrafos, que lhe perguntou se estava em campanha, Lula respondeu: "Como posso estar em campanha se nem decidi se sou candidato ainda?".