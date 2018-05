Lula recepciona o Flamengo, campeão do Brasileirão de 2009

André Dusek/AE

Lula ganha a faixa de campeão e a camisa 13 do Flamengo do atual presidente do clube, Marcio Braga

BRASÍLIA - O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira, no Centro Cultural do Banco do Brasil, o Flamengo, clube vencedor do Campeonato Brasileiro deste ano.

Único flamenguista a falar com a imprensa após o encontro, o zagueiro Ronaldo Angelim disse que Adriano manifestou, pouco antes da audiência com Lula, a intenção de ficar no clube da Gávea em 2010 para disputar a Copa Libertadores da América. "Adriano disse que vai ficar, sim. Ele gosta do Flamengo, está bem adaptado e a torcida gosta dele", relatou o zagueiro, que também informou que deverá renovar o contrato com o clube neste final de ano.

Além de Adriano e Angelim, estiveram com Lula dois reservas do time campeão brasileiro, o zagueiro Welinton e o meia Lenon. Também participaram da audiência o atual presidente do Flamengo, Márcio Braga, e a presidente eleita Patrícia Amorim.

Durante o encontro, Lula levantou o troféu de campeão brasileiro, mas se recusou a vestir a camisa do clube. Ao mostrar duas camisas com os números 13 e 6 recebidas dos dirigentes, Lula brincou: "Sou a nova contratação do Flamengo".

Cerca de cem torcedores do clube estiveram ontem na entrada do CCBB para recepcionar os jogadores do Flamengo. O ônibus que trouxe o grupo entrou pela portaria reservada a Lula, fechada com uma cerca viva.

Enquanto acontecia o encontro, a torcida do lado de fora do prédio cantava hinos do clube. Quando os jogadores deixaram o CCBB sem atender a pedidos de fotos e autógrafos, os torcedores vaiaram e xingaram. "V...", disseram uns. "Libertadores é obrigação...", gritaram outros. Quem também reclamou foi a vendedora de bandeiras e faixas Sueli Caetano Pereira. "Pensei que ia dar mais torcedores", disse. "Este lugar é muito afastado."

André Dusek/AE

Lula ergue o troféu; Adriano e a futuro presidente do Fla, Patrícia Amorim, participam do encontro