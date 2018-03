Lula reclama sobre paralisação do Brasileiro O presidente Luiz Inácio Lula da Silva abriu hoje a reunião com os dez mais influentes empresários do País, reclamando da decisão dos dirigentes de futebol que, ontem à noite, decidiram suspender, a partir do próximo final de semana, os jogos das três divisões do Campeonato Brasileiro. Os cartolas alegam que os clubes não podem cumprir todos os itens do Estatuto do Torcedor, sancionado por Lula na semana passada. ?Os torcedores também têm seus direitos?, disse o presidente, enquanto os fotógrafos registravam imagens do encontro. Os ministros da Casa Civil, José Dirceu, e da Fazenda, Antônio Palocci, e o vice-presidente José Alencar, também participam da reunião.