Lula se encontra com Felipão em Portugal Torcedor fanático do Corinthians, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve uma surpresa nesta sexta-feira: convidado para almoçar com o primeiro-ministro Durão Barroso, no Palácio Nacional de Sintra, encontrou lá o técnico da seleção portuguesa Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Foi um dos poucos momentos de descontração de uma agenda repleta de compromissos. "Nunca fiz tanto discurso na minha vida como em dois dias aqui em Portugal", afirmou Lula. A Felipão, o presidente disse esperar que o técnico retorne à seleção brasileira. "É uma pena que ele não esteja conosco. Aliás, espero que não haja confrontação entre Portugal e Brasil. Se houver, ser vice já é importante." Antes de se encontrar com o técnico, o presidente fez um seminário na Associação Industrial e visitou a sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CLPP).