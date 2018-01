Lula vai vetar apenas um item da MP/79 O ministro do Esporte, Agnelo Queiroz, disse hoje que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve vetar apenas um item do projeto de conversão à Medida Provisória que impõe uma série de medidas moralizadoras ao futebol: é o que condiciona a rescisão de contratos entre atletas e o contratante à notificação prévia com antecedência de 15 dias. Segundo ele, o artigo será suprimido, passando a valer a determinação anterior que considera nula o contrato caso os compromissos de ambas as partes não sejam cumpridos no prazo de 90 dias. Agnelo assegurou que não será alterado o item que limita a um ano a duração dos contratos entre empresários e atletas. Considerados polêmico pelos empresários do futebol, esse ponto é visto pelo Ministério do Esporte como uma proteção aos atletas jovens que muitas vezes, por inexperiência, assinam contratos que, mais tarde, se revelam prejudiciais à carreira. O argumento dos empresários é que o prazo definido pela Fifa é de dois anos. O ministro está convencido de que não faltarão meios capazes de assegurar a fiscalização rigorosa do cumprimento da nova legislação. "Trata-se de uma lei bem feita para ser cumprida", alegou. "Ninguém estará acima da lei". Pela sua avaliação, o País finalmente dispõe de normas capazes não apenas de moralizar o futebol, mas também de desenvolver o esporte no País. Ele comemorou a aprovação do texto, nas duas Casas do Congresso, como sendo uma "vitória" da bancada de sustentação do governo e de uma maioria de parlamentares defensores da "severidade e ética". A lei pune com afastamento imediato os dirigentes que incorrerem em inadimplência na prestação de contas de recursos públicos, da própria entidade ou das contribuições previdenciárias e trabalhistas. Os clubes são induzidos a se transformarem em empresas, regidas pelo Código Civil e aquele que cumprirem com as determinações quanto à transparência, poderão ser beneficiados por programas de refinanciamento de dívidas fiscais e abatê-las em projetos sociais. Os dirigentes que não publicarem os balanços ficarão inelegíveis para cargos de entidades de administração esportiva por 10 ano. O projeto de conversão à Medida Provisória 79 foi aprovado na quinta-feira no Senado, sem a presença dos líderes dos partidos. Eles haviam acordado que a votação só ocorreria na terça-feira e, naquele momento, acompanhavam depoimentos no Conselho de Ética da Casa. O desencontro ocorreu porque, sem o esperado comparecimento ao plenário do ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, o presidente do Senado, José Sarney (PSDB-AP), resolveu colocar a proposta em votação. Para o líder do PSDB, Arthur Virgílio (AM), não havia acordo prévio para desobstrução da pauta. Ele disse esperar que "tal fato desrespeitoso não se repita".