Lula vê em casa a final do Paulistão O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que passa o final de semana no seu apartamento em São Bernardo do Campo, São Paulo, tem um compromisso marcado para o final de tarde deste sábado: assistir à final do campeonato paulista. O presidente assistirá pela televisão, em sua casa, ao jogo entre São Paulo e Corinthians, marcado para as 18 horas, no estádio do Morumbi. Lula estará reunido com parentes e alguns poucos amigos. O presidente, que é corintiano, já recebeu representantes dos dois times em seu gabinete.