Lula veste faixa de campeão paulista O presidente Luiz Inácio Lula da Silva surpreendeu hoje ao quebrar a formalidade das solenidades e vestiu a faixa de campeão paulista de 2003, oferecida pelo presidente do Corinthians, Alberto Dualib, durante evento em São Paulo. Com naturalidade, o presidente da República exibiu a faixa pouco antes de anunciar o lançamento do programa de regularização de favelas de São Paulo, no Memoral da América Latina. Lula disse que, por não ter preconceito, poderia vestir também a faixa de outros clubes, como São Paulo, Palmeiras, Santos ou Portuguesa caso fossem campeões. "Eu ganhei tudo nos últimos tempos: a eleição no ano passado; o campeonato paulista com o Corinthians, por que sou corintiano; com o Vasco, no Rio de Janeiro porque sou vascaíno e com o Cruzeiro, que é meu time em Minas?, disse ele. O presidente aproveitou a oportunidade para também alavancar a reeleição da prefeita Marta Suplicy. ?Também quero ganhar as eleições com a Marta Suplicy, no ano que vem, para estar realizado", disse.