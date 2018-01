Lula vira conselheiro do Corinthians O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o mais novo conselheiro vitalício de seu time, o Corinthians. Em meio às várias reuniões políticas, o presidente teve um momento de descontração durante encontro, no Palácio do Planalto, com o presidente do clube, Alberto Dualib, que o presenteou com um diploma de conselheiro e com uma camisa do Corinthians com o nome Lula e o número 13, alusivo ao Partido dos Trabalhadores, estampados. "Foi uma conversa de corintiano para corintiano. O presidente deu até palpites sobre como cada jogador deveria atuar no campo", disse Dualib, que não quis revelar o conteúdo dos palpites ao deixar o gabinete presidencial. "Como conselheiro, ele já queria saber se poderia votar nas eleições para presidente", acrescentou, bem-humorado. O presidente nacional do PT, José Genoino, faz parte do time de conselheiros vitalícios. A primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva também recebeu uma camisa com seu nome e o número 13. Tanto o presidente quanto sua mulher foram presenteados ainda com faixas do time. Segundo o vice-presidente do clube, Clodomil Antonio Orsi, Lula é o primeiro presidente da República a ganhar o título de conselheiro vitalício. "O ex-presidente Fernando Henrique era corintiano, mas como não era sócio do time não podia ser conselheiro", afirmou Orsi, lembrando que o petista é sócio do Corinthians. "Ele (Lula) nos recebeu muito bem. Ama muito o time e é torcedor que vai ao estádio para sofrer e vibrar nas vitórias. Ele agora tem uma camisa para usar nas peladas", declarou Dualib em rápida entrevista após audiência com Lula. "É um presidente popular que é corintiano." Lula ganhou hoje a camisa do novo uniforme do time, agora produzido pela empresa americana Nike. Foi uma homenagem do clube do Parque São Jorge para o torcedor que está em evidência no País. Craques como Basílio, Tobias, Geraldão, Wladimir, Zé Maria, Casagrande foram os primeiros famosos corintianos que receberam as novas camisas com seus nomes. O ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, também ganhou uma camisa.