Lula: 'vou virar um torcedor militante'

Três dias depois da queda do Corinthians para a segunda divisão do campeonato brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou, nesta quarta-feira, em público, pela primeira vez sobre o rebaixamento. "Vou virar um torcedor militante", afirmou, numa rápida conversa com jornalistas no Itamaraty. "Quero provar que é num momento de adversidade que a gente se mostra torcedor do time." Lula disse que o Corinthians agora tem de "ganhar e ganhar" o torneio da segunda divisão no próximo ano para retornar à elite do futebol em 2009. Uma charge do presidente com a camisa do time do Parque São Jorge chorando a queda do clube alvinegro foi colocada numa mesa de canto do gabinete do terceiro andar do Palácio do Planalto.