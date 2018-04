Lulinha elogia Arce, mas sabe que terá de mudar estilo de jogo

O meia-atacante Lulinha elogiou a possível escalação do atacante Arce no lugar de Finazzi, suspenso com três cartões amarelos, para o jogo do Corinthians contra o Vasco, no dia 28, que pode selar a permanência do clube paulista na Série A. Mas o garoto reconheceu que o time terá de reaprender a jogar sem um centroavante. "O Finazzi é um jogador de área. Agora, vamos ter de olhar para ver se tem alguém lá. Já estávamos acostumados com o posicionamento dele." Ver também: Corinthians quer buscar reforços na Portuguesa Com Arce no time, a tática será a de dificultar a marcação vascaína na base da velocidade. "O Arce cai para os dois lados e aumenta a nossa movimentação. Vamos procurar confundir a zaga do Vasco", disse Lulinha, que não ficou muito satisfeito com o adiamento da partida, originalmente marcada para o dia 25. "Vínhamos de bons jogos, e vamos ter de recuperar o tempo sem jogar com muito treinamento para não perder o ritmo." O problema é que o técnico Nelsinho Baptista não terá como treinar muito essa formação com Lulinha, Dentinho e Arce. Isso porque o boliviano está com sua seleção para a disputa das Eliminatórias para a Copa de 2010 - a equipe visita a Argentina, no sábado, e a Venezuela, na terça-feira, e Arce só retorna ao Corinthians provavelmente na quinta, dia 22. Enquanto isso, o treinador procura aprimorar a pontaria da equipe. Para ele, a falta de gols tem sido um dos motivos pelo excesso de empates da equipe. Já Lulinha diz que os erros são conseqüências da afobação. "Temos de ter mais tranqüilidade na finalização", afirmou o jogador de 17 anos, que ainda não marcou gol atuando pelos profissionais. Além dos suspensos Zelão, Moradei e Finazzi, Nelsinho arrumou mais um problema para escalar o Corinthians no jogo contra o Vasco: um exame detectou uma fibrose na coxa esquerda do lateral-esquerdo Gustavo Nery, que ficará pelo menos uma semana afastado dos treinos. Intercâmbio Dirigentes do Barcelona visitarão o Parque São Jorge na quinta-feira da semana que vem, dia 22. O encontro foi agendado durante a visita do vice de Finanças, Raul Corrêa, ao clube catalão, na semana passada.