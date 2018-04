Lulinha renova com o Corinthians com multa de R$ 92 milhões

O meia-atacante Lulinha teve nesta terça-feira uma boa notícia vinda da direção do Corinthians: seu contrato com o clube está renovado por mais cinco anos (até o dia 31 de dezembro de 2012). Como ainda é menor de idade (tem 17 anos), o acordo foi assinado pelo pai do atleta, Vanderlei Macedo dos Reis, e pelo presidente, Andres Sanchez. Veja também: Nelsinho confirma Everton Ribeiro como titular nesta quarta Futuro de Palmeiras e Corinthians depende de Leão Árbitro do jogo do Corinthians se diz tranqüilo sobre polêmica de escolinha Segundo os termos divulgados pelo time alvinegro, com a renovação a multa para sua liberação passa a ser de US$ 50 milhões (cerca de R$ 92 milhões), sendo que em caso de negociação o Corinthians terá direito a 75% desse valor, com 25% sendo repassado para o jogador (ou alguém que ele indicar). "Isso não muda nada na minha vida. Vou continuar fazendo meu trabalho como sempre fiz. É um valor alto, sim, mas nada mais justo do que o Corinthians, que me formou, ganhar um bom dinheiro quando eu sair", disse ele, em entrevista após o treino. O salário não foi divulgado, mas cogita-se que o aumento tenha sido de R$ 3 mil mensais para R$ 40 mil. O antigo contrato de Lulinha com o clube ia até 2009 e os diretores anteciparam a renovação para evitar a perda do jogador, uma das revelações da temporada e com potencial para se tornar um dos destaques do futebol brasileiro nos próximos anos. Lulinha está com o grupo de jogadores do Corinthians treinando em Atibaia e se tornou titular do time neste ano, quando o clube passa por uma crise financeira e administrativa. Ele foi titular da seleção brasileira nas categorias de base, tendo sido campeão sul-americano e participado, inclusive, da campanha ruim no Pan-Americano do Rio.