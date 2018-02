Luque, ex-seleção argentina, nega 'algo estranho' na Copa 78

O ex-jogador argentino Leopoldo Jacinto Luque disse nesta quarta-feira não acreditar que o resultado da partida em que a Argentina venceu o Peru por 6 a 0 tenha sido manipulados para que os argentinos chegassem à final do Mundial de 1978. Luque, autor de dois gols na partida, assegurou à EFE que os jogadores argentinos não viram "nada de estranho" durante o jogo, disputado na cidade de Rosário. "Nós teríamos percebido se o Peru estivesse entregando o jogo", afirmou. O colombiano Fernando Rodríguez Mondragón assegurou em um livro, que será lançado nos próximos dias em seu país, que o desarticulado cartel de Cali pagou para que os peruanos perdessem o jogo. Rodríguez é filho de Gilberto Rodríguez Orejuela e sobrinho de Miguel Rodríguez Orejuela, líderes do cartel de Cali presos nos Estados Unidos. Rodríguez Mondragón disse que seu pai e seu tio apresentaram um valor não especificado de dinheiro para subornar a seleção do Peru, que perdeu de 6 a 0 para a Argentina, resultado que permitiu o avanço da equipe de Maradona e a eliminação do Brasil da final do Mundial de 1978. Este placar deixou a Argentina com um saldo de gols melhor que o da seleção brasileira e lhe permitiu disputar a decisão com a Holanda, equipe que bateu por 3 a 1. "De primeira mão soubemos como foi a partida entre Argentina e Peru. Meu tio Miguel falou com um chefão do futebol mundial e lhe confessou sobre o dinheiro que houve para acertar esta partida para tirar o Brasil da final", declarou o filho de Gilberto Rodríguez. "A seleção argentina era muito mais poderosa que a do Peru. Vendo os vídeos da partida, nota-se que não houve nada estranho. Os jogadores não são atores, e quando fingem, é fácil perceber", afirmou Luque. "Nós tínhamos que ganhar por quatro gols de diferença para classificar-nos, e fizemos seis, jogando a melhor partida do torneio. Entramos em campo mentalizados de que tínhamos que passar por cima do adversário", assinalou. Segundo Luque, "as suspeitas sobre essa partida foram muito dolorosas, pois tentaram manchar uma conquista clara de uma equipe que não tinha relação alguma com a ditadura militar que vigorava na Argentina". Nesse sentido, Luque reconheceu a falta de atitude dos jogadores de questionar o que estava acontecendo no país desde o golpe militar de 1976. "Éramos estrelas, estávamos com a cabeça no Mundial. Tudo corria bem para nós, e não estávamos conscientes do que ocorria", disse