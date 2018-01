Lusa acerta amistoso com o Taubaté A Portuguesa acertou a disputa de um amistoso contra o Taubaté, quinta-feira, às 20 horas, no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. Apesar de não ter o elenco totalmente definido, será a primeira chance para o treinador Luís Carlos Martins observar a movimentação da equipe, que se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo também será de festa para o Taubaté, que antes da partida receberá as faixas de campeão pela conquista do Campeonato Paulista da Série A-3 deste ano. Os zagueiros Wágner, vindo do Oeste de Itápolis, e William ex-Joinville, além do lateral-esquerdo Cláudio, que também veio do Joinville e o atacante Marcos Denner, que passou pelo América de Rio Preto e estava no futebol coreano, devem ser apresentados oficialmente até sexta-feira como reforços da equipe. O acerto depende do resultado dos exames médicos realizados pelos jogadores. Com apenas 25 jogadores profissionais no elenco, a comissão técnica da Portuguesa pediu à diretoria mais cinco reforços para a disputa do Campeonato Nacional: dois laterais, um zagueiro, um meia e um atacante. Enquanto alguns chegam, outros podem sair. Com a contratação de Wágner, o também zagueiro Júnior, de 22 anos, pode deixar o Canindé. O contrato do jogador, revelado pelas categorias de base do clube, terminou no dia 31 de março e até agora não houve acordo para a renovação. Apesar das más campanhas no Campeonato Brasileiro do ano passado e no Paulista deste ano, o zagueiro é um dos mais valorizados do elenco e teria recebido propostas de outras equipes.