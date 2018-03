Lusa acerta salários atrasados Os dirigentes da Portuguesa não querem saber de salários atrasados no clube. Depois de acertar com os funcionários, há um mês ? após greve de dois dias, fizeram um empréstimo na Federação Paulista de Futebol de R$ 200 mil ? nesta quinta-feira foi a vez de os jogadores acertarem as pendências referentes a 2003. Um acordo de parcelamento da dívida foi feito com o volante Bruno, o zagueiro César, o meia Fabiano e o meia-atacante Ademir, todos revelados no próprio clube. ?Corríamos o risco de perdê-los?, disse José Antonio Bressan. ?Uma coisaque não podia e não vai mais acontecer. Contamos com eles para a disputa do Brasileiro (Série B).? Bressan aproveitou para dizer que as saídas do lateral-esquerdo Alessandro, do meia Melinho e do atacante Helinho, foram as únicas. Os outros jogadores do atual elenco estão nos planos do técnico Paulo Comelli. ?A reestrutura acabou,? informou o dirigente. REFORÇOS - De acordo com Henrique Taveira, diretor da Ability, empresa que coordena o departamento de futebol da Portuguesa, o clube tem grandes chances de anunciar nesta sexta-feira a contratação de um volante e um atacante. ?As conversas estão fluindo e amanhã (26) à tarde, tudo deve estar acertado?, revelou, confiante. Bressan manteve a retaguarda. ?Estamos negociando e queremos anunciar alguém até o fim de semana. Mas não vou adiantar nada.?