Lusa acerta um mês de salários atrasados A diretoria da Portuguesa acertou nesta quinta-feira o pagamento de um mês de salários atrasados e de direitos de imagem dos jogadores. Porém, os dirigentes ainda têm três meses de dívidas com o elenco, mas já se reuniram diversas vezes nas últimas semanas para negociar o pagamento, em parcelas. A equipe coleciona maus resultados na Série B do Campeonato Brasileiro e não vence há sete rodadas, mas os jogadores garantem que os problemas financeiros do clube não estão afetando o desempenho do time. O fato é que a falta de recursos tem atrapalhado o trabalho do técnico Luís Carlos Martins. ?Perdemos jogadores como o Éder e o Granja, por falta de pagamento. Eles seriam importantes para o grupo. Tentamos algumas contratações, mas vai ser difícil chegar mais alguém", disse o treinador. Depois do empate por 1 a 1 contra o Marília, terça-feira, o time volta a jogar dia 4, contra o Paulista, no Canindé. Nesta quinta a equipe treinou em dois períodos no Centro de Treinamentos do Parque Ecológico. Sexta-feira, os reservas fazem um jogo-treino contra os juniores do clube. No sábado e no domingo, o elenco ganhará folga.