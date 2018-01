Lusa anuncia mais três contratações A Portuguesa acertou mais três contratações para a disputa do Campeonato Paulista. O meia Danilo, ex-Vasco, já foi apresentado nesta terça-feira. Além dele, o lateral-direito Wellington, também vindo do Vasco, e o atacante Helinho, ex-Coritiba, devem chegar sexta-feira. Já são 12 reforços do clube para 2004. Enquanto isso, o elenco encerrou a pré-temporada em Pouso Alegre e treinará agora em São Paulo. A estréia da Lusa será contra a Portuguesa Santista, no dia 21.