Lusa apela para retrospecto fora de casa Depois da derrota de sábado por 2 a 1 para a Anapolina no Canindé, pela Série B, os jogadores da Portuguesa esperam recuperar os pontos perdidos contra o Londrina, no Paraná, jogo previsto inicialmente para sexta-feira. O clima no clube ficou tenso após o resultado, e o treinador apelou para o bom retrospecto da equipe longe de casa para tentar acalmar a torcida. O técnico Luís Carlos Martins disse que está ?mais tranqüilo, porque até o momento o time foi bem fora de casa. Empatamos contra o Gama em Brasília e diante do Botafogo no Rio de Janeiro. Claro que a derrota para o Anapolina não estava nos planos, mas, em um campeonato equilibrado como é a Série B do Brasileiro, qualquer resultado pode ser considerado normal, seja dentro ou fora de casa.? Segundo ele, a preparação está voltada para a conquista de uma das oito vagas para a fase final do campeonato. ?Tanto faz se terminarmos em primeiro ou oitavo, porque na próxima fase todas as equipes começarão do zero.? A derrota para a Anapolina foi creditada pelo treinador ao muitos gols perdidos. ?Quem esteve no Canindé viu que perdemos chances nos dois tempos. E tivemos azar no lance que originou o segundo gol da Anapolina, de pênalti - o lateral Claudio escorregou e caiu com a mão sobre a bola dentro da área. O resultado provou que não há favorito neste campeonato. Eu sabia que enfrentaríamos um time interessado apenas em destruir, mas não tivemos competência para vencer em casa.? A principal dúvida do treinador para o jogo contra o Londrina é o lateral-direito Rissut, que deixou o campo no intervalo com uma contusão no joelho direito. Nesta segunda-feira, ele será avaliado novamente pelo departamento médico.