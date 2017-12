Lusa: aposta feita na hora certa O técnico Giba era só sorrisos na apresentação do elenco da Portuguesa, nesta segunda-feira à tarde, no Canindé. Tudo por conta da vitória sobre a Anapolina, sexta-feira, em Anápolis (GO), por 2 a 0, que deixou o time com uma mão numa das oito vagas do Campeonato Brasileiro da Série B. Seu próximo adversário será o Grêmio, domingo, em São Paulo. "Arrisquei na hora certa. Até agora este foi o jogo mais importante para nossa campanha, porque tudo deu certo. Tenho quatro jogos para somar dois pontos", afirma Giba, que escalou apenas dois volantes e buscou a vitória mesmo atuando fora de casa. Satisfeito com os 30 pontos e a terceira posição na tabela, o técnico é cauteloso. Sabe que terá confrontos difíceis, pela frente, como os dois em casa, contra Grêmio e Sport, concorrentes diretos na classificação. Fora, vai enfrentar o Paulista, que não vive bom momento e , talvez, precise dos pontos para não correr o risco de ser rebaixado. Depois pega o Vitória, em Salvador. A meta inicial é o jogo contra o Grêmio, que já começa agitar os bastidores do Canindé. A Portuguesa comemorou 85 anos domingo e a diretoria pensa em fazer uma promoção de ingressos para este jogo que pode até antecipar a classificação. A fase é tão boa, que não existe problemas com suspensões ou contusões. O atacante Leandro Amaral e o volante Almir cumpriram suspensão automática e também estão à disposição da comissão técnica.