Lusa aposta fichas na Copa do Brasil O elenco é um dos mais caros - Lúcio foi a contratação mais cara da história do clube, US$ 1,7 milhões - e conta com jogadores com passagens pela seleção brasileira, como Carlos Germano, Mancini e Emerson. A diretoria da Portuguesa apostou tudo no ano de 2001 para, enfim, o time conquistar um título que não vem desde 1973, quando foi campeã paulista - dividiu com o Santos. Na competição estadual já fracassou, sendo eliminada na primeira fase. Por isso, a aposta de todos no Canindé, é na Copa do Brasil, onde o time enfrenta amanhã, pelas oitavas-de-final, às 20h30, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense. Sabendo da necessidade de um título, o técnico Candinho - que esteve perto da conquista em 1995, quando foi vice-campeão brasileiro, perdendo a decisão para o Grêmio -, vai armar a equipe para surpreender o adversário. Mantém a formação com três zagueiros, tentando conter a euforia inicial do Atlético e promete mandar a campo, na segunda etapa, um time ousado, com três atacantes. As alterações são a volta de Emerson na zaga e de Élson no meio de campo. "Ele vai esperar o Atlético no começo e depois reforça o ataque, promovendo minha entrada no lugar do Ricardo Lopes (volante)", disse o atacante Cléber, desvendando o mistério do treinador. Candinho disfarça e prefere o discurso de respeito ao adversário e manter os pés no chão. "É um confronto de 180 minutos," ressalta. O técnico terá apenas uma dúvida na escalação da equipe. Em uma dividida com o goleiro reserva Marcelo Moretto, no treino de terça-feira, o atacante Lúcio deixou o campo com dores no tornozelo direito. Mas, segundo o médico do clube, Willian Saad, a lesão foi pequena e o jogador terá condições de atuar, tanto que viajou com o grupo. Se voltar a sentir dores e for vetado, Edson Araújo será seu substituto.