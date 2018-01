Lusa apresenta 5 reforços na Série B A Portuguesa apresentará segunda-feira cinco reforços para o Brasileiro da Série B: o zagueiro Wagner, ex-Oeste de Itápolis, o zagueiro William e o lateral-esquerdo Cláudio, ex-Joinville, o meia Nem, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto, e o atacante Marcos Denner, que atuou no Anyang, da Coréia do Sul. Todos passaram por exames médicos e físicos nos últimos dias. O goleiro Márcio (Oeste) e o atacante Celso (Nacional) fazem testes.