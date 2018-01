Lusa apresenta mais dois reforços A Portuguesa apresentou nesta sexta-feira mais dois reforços para a disputa do Campeonato Paulista e da Série B do Campeonato Brasileiro. O atacante Helinho, de 23 anos, ex-Coritiba, e o lateral Wellington Monteiro, de 25 anos, ex-Vasco ? terceiro jogador a trocar o clube carioca pela Portuguesa ?, devem fechar o ciclo de contratações. No total, a Ability Sports, nova parceira da Portuguesa, trouxe para o clube 16 reforços, além de bancar a chegada do técnico Dario Pereyra. Neste sábado, contra o Nacional, às 16 horas, no Canindé, o time realiza o último amistoso antes da estréia no Campeonato Paulista ? quarta-feira, às 20h30, contra a Portuguesa Santista, em Santos.