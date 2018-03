Lusa apresenta novos patrocinadores A Portuguesa apresentou oficialmente nesta terça-feira à noite, no Salão Nobre do Canindé, seus novos patrocinadores que estarão estampados nas camisas e nos calções oficiais do time até o final do ano. A diretoria aproveitou também para lançar a campanha "Lusa rumo à 1.ª divisão", que visa arrecadar fundos para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Dos novos patrocinadores, o destaque fica para o Café Rincón, empresa do ex-volante de Corinthians e Palmeiras. O colombiano se mostrou confiante com sua investida, porque estampará a marca de sua empresa nas mangas da camisa ao investimento mensal de R$ 20 mil. O outro parceiro é o Moinhos Anaconda, que terá sua marca nos calções. O patrocinador principal das camisas continua sendo a Droga Verde. "É mais um projeto que estamos fazendo para revitalizar o futebol da Portuguesa. Estamos lutando para voltar à primeira divisão", disse o presidente Manuel da Lupa, visivelmente emocionado. A campanha "Lusa rumo à 1.ª divisão" consistirá em facilitar a adesão para sócios e, assim, utilizar o dinheiro arrecadado na parte social para o departamento de futebol, visando manter o time forte para tentar uma vaga na Série A do próximo ano. A campanha terá três planos (Ouro, Prata e Bronze), um com cada preço, e se estenderá por oito meses. Enquanto a diretoria se movimenta, em campo o técnico Giba aguarda reforços: "Nosso elenco é reduzido e a competição é muito acirrada". O zagueiro Du Lopes, ex-União Barbarense, começou a treinar com o grupo nesta terça-feira. E quem está muito perto de acertar é o zagueiro Gaúcho, de 1,84 m e 79 kg, que está na reserva do Atlético-MG. Quem confirmou a negociação foi Jaílton Costa, representante da Ability Sports, que está intermediando a negociação. O zagueiro Márcio Santos, do São Bento, de Sorocaba, pode ser confirmado nesta quarta-feira. O zagueiro Altair voltou a treinar, depois de ter seu contrato renovado por três anos. Ele chegou a ter tido sua contratação certa pelo Santos, mas a Portuguesa não o liberou. Agora passou a ser opção para o jogo contra o Bahia, sexta-feira, em São Paulo (SP). O meia Cléber continua machucado e não deve jogar. A expectativa é quanto a estréia de Leandro Amaral, que depende da sua regularização junto à CBF. O desfalque certo é o volante Silas, expulso em Recife (PE), na derrota de 1 a 0, para o Santa Cruz. Apesar da derrota, a Portuguesa ocupa a quinta posição, com seis pontos. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.