Lusa apresenta o atacante Washington para o Brasileirão

A Portuguesa apresentou nesta quarta-feira o atacante Washington. Contratado no último dia 25, o jogador só foi apresentado nesta tarde, após conseguir a liberação do Konyaspor, da Turquia, seu antigo clube. Washington teve uma passagem marcante pela equipe do Canindé durante o Campeonato Paulista de 2005. Na ocasião, o atacante marcou oito gols em oito partidas, alcançando média de um gol por jogo. Após sair da Portuguesa, o jogador foi contratado para defender o Palmeiras, durante a Libertadores de 2005. Ficou no Palestra Itália até o final da temporada de 2006 e depois foi negociado com o exterior. Apesar de comemorar a chegada do matador, o técnico Vágner Benazzi ainda não sabe quando poderá utilizá-lo. "Ele ficou muito tempo parado. Primeiro porque a competição acabou e, depois, precisou ser liberado. Agora, precisará se readequar fisicamente", comentou o treinador. Mas para a partida deste sábado, contra o Vasco, no Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador deve reestrear um outro jogador. O lateral-direito Wilton Goiano, que disputou o último Paulistão pelo São Caetano, retornou à Lusa e deve substituir Patrício, expulso na partida de estréia, no empate por 5 a 5 com o Figueirense. "O Vasco tem bons jogadores ofensivos e nosso time tem de tomar muito cuidado. Não devemos fazer uma marcação especial, mas meus jogadores ficaram sempre por perto", disse Benazzi. O treinador da Portuguesa já tem pelo menos um consolo. O atacante Edmundo será poupado para a partida de ida da semifinal da Copa do Brasil.