Lusa apresenta reforço para a lateral A Portuguesa apresentou nesta segunda-feira o seu primeiro reforço para a Série B do Brasileiro: o lateral-esquerdo Cláudio, de 23 anos. O jogador, que tem 1,75m e 75 kg, estava no Araxá (MG). Antes, já havia passado por América-MG, Uberaba e Portuguesa Santista. Cláudio já deverá estar à disposição do técnico Giba para os dois treinos desta terça-feira, no Canindé. Em compensação, a Lusa sofreu duas baixas nesta segunda-feira e pode sofrer outras nos próximos dias. O meia Rodriguinho e o atacante Luisinho (devolvido ao Santos) tiveram seus contratos rescindidos. E os zagueiros Altair e Pereira podem sair a qualquer momento. Altair tem proposta do Santos e Pereira, que pertence ao clube da Baixada, seria repassado ao Grêmio, em transação que envolveria a ida do meia Elton para a Vila Belmiro. Para compensar as possíveis perdas, a Lusa estaria interessada no retorno do zagueiro Emerson, que está no Botafogo, do Rio. O jogador estaria disposto a deixar o clube carioca por estar sem receber salários em dia. Além de um zagueiro, a Lusa busca um meia e um atacante de renome. Esses jogadores seriam Diego Souza, que está encostado no Palmeiras, e Leandro Amaral, que foi revelado no próprio Canindé e até defendeu a Lusa na Série B do ano passado. O próximo jogo do time pela Série B é na sexta-feira, às 20h30, contra o Náutico, no Recife. A partida será no estádio do Sport, a Ilha do Retiro, porque o Náutico cumpre suspensão imposta pelo STJD por incidentes causados pela torcida em seu estádio. E será com portões fechados para a torcida. Na estréia na Série B, a Portuguesa venceu o Guarani de virada, por 2 a 1, sábado, no Canindé.