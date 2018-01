Lusa apresenta reforços amanhã Os novos laterais da Portuguesa para o Campeonato Brasileiro, Tiago Silva, do Fluminense, para a esquerda e Maurinho, do Flamengo, para a direita, contratados por empréstimo até dezembro, serão apresentados amanhã, às 16 horas, no Canindé. Tiago Silva já esteve no clube, semana passada e está apto para jogar. Maurinho, antes da apresentação, faz os exames médicos. Os jogadores começam a treinar quarta-feira. O técnico Candinho, no entanto, ainda não está satisfeito e cobra um meia - Evandro ainda não renovou contrato - e um atacante da diretoria.