Lusa apresenta reforços com festa Os dois primeiros reforços da Portuguesa para a temporada de 2002 foram apresentados nesta segunda-feira com festa ao Canindé. O goleiro Bosco e o volante Marcus Vinícius, trocados pelo atacante Lúcio com o Cruzeiro de Belo Horizonte mais uma compensação de R$ 600 mil ao time paulista , trouxeram ao clube até mesmo alguns membros da torcida Leões da Fabulosa, além do presidente Joaquim Alves Heleno e do vice-presidente de futebol, Manuel Gonçalves Pacheco. "Temos que botar em mente que jogar na Portuguesa é como jogar em um grande clube como qualquer outro. A questão é dormir pensando nisso e se dedicar cada vez mais para este desafio que eu terei na minha vida", disse Marcus Vinícius, saudado enquanto entrava no salão nobre do clube. Marcus Vinícius, que está com 28 anos, assinou contrato por duas temporadas. E fez questão de destacar que vai atuar no maior centro do futebol brasileiro. "A vitrine do futebol é aqui, por isso estou muito feliz. O Cruzeiro até tentou me segurar, mas minha realidade agora é a Portuguesa". O fato de não ter convivido profissionalmente com Candinho não teve relevância. "Já joguei várias vezes contra equipes dirigidas por ele e só ouvi falar coisas boas". Bosco chegou ao Canindé após uma passagem apagada no time mineiro. E encara a nova realidade como uma chance de retornar à seleção brasileira, que defendeu na partida contra a Venezuela pelas Eliminatórias da Copa do Mundo em Maracaibo. Na ocasião, a equipe foi dirigida pelo próprio Candinho. "Esse não é o meu principal objetivo no momento", desconversou o goleiro. "O que mais quero é poder participar de campanhas que levem a Portuguesa a vitórias e títulos. Se for bem aqui, poderei ter chance de retornar à seleção normalmente". O goleiro vai ficar três anos no Canindé. E espera utilizar sua boa relação com Candinho para conquistar o seu espaço. "O Candinho é um treinador muito profissional, que exige o máximo do grupo". Os dois novos reforços já seguiram para Jarinu, no interior paulista, onde a equipe realiza pré-temporada. O treinador ainda aguarda novos jogadores, especialmente um zagueiro, um meia e um atacante, que viria para o lugar de Lúcio. Silval, hoje no Guarani, segue interessando. O zagueiro Vinícius deve acertar a renovação de seu contrato nos próximos dias.