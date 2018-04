Lusa apresenta reforços e espera por atacante uruguaio

A Portuguesa apresentou nesta quarta-feira seus primeiros seis reforços para a temporada 2010. Já anunciados anteriormente, o goleiro Andrey, o lateral Paulo Sérgio, o zagueiro Gladstone e os volantes Glauber e Marcos Paulo vestiram a camisa do time pela primeira vez diante de torcida e da imprensa.

O grande destaque foi a chegada do experiente Athirson, que rescindiu com o Cruzeiro e jogará pela segunda vez na equipe. "Está se formando um grupo muito bom e o objetivo é sempre brigar por campeonatos. É bom voltar à Portuguesa, onde voltei a ser feliz. Se repetirmos o que fizemos no último Campeonato Paulista, certamente ficaremos entre os quatro desta vez", disse o lateral.

Presente no apresentação dos reforços, o técnico Vágner Benazzi fez questão de dizer que a Portuguesa quer mais do que apenas se classificar para as semifinais do Paulistão. A intenção, desta vez, é ser campeã estadual. "Chega de quase. Está na hora da Portuguesa ganhar algo para voltar a ser respeitada", disparou.

Para fechar o elenco, a diretoria espera confirmar a chegada de mais dois atacantes nos próximos dias. O primeiro deve ser o uruguaio Gustavo Biscayzacú, que deixou o Nacional-URU. Aos 31 anos, ele deve assinar com a Portuguesa nesta quinta-feira. Outro que está na lista é o jovem Celsinho, revelado no Canindé, mas que quer voltar ao Brasil após passagens por Portugal e Rússia.