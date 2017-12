Lusa apresenta reforços nesta quinta A Portuguesa apresentará nesta quinta-feira à tarde, no Canindé, os três primeiros reforços para a disputa do Campeonato Paulista: o lateral-esquerdo Alessandro - revelado pela Ponte Preta e com passagens por Criciúma, Caxias, Portuguesa Santista e Mogi-Mirim -, o volante e lateral-direito Itaparica (que defendeu o Cruzeiro) e o atacante Agnaldo, que atuou, sem grande destaque, no Corinthians, Vitória e Fluminense, entre outras equipes. Os jogadores foram contratados por empréstimo pela Ability Sports & Management, empresa que terceirizou o departamento de Futebol profissional da Lusa. O técnico Dario Pereyra espera ter o elenco definido nas próximas semanas, para o início da pré-temporada em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, dia 2 de janeiro. A estréia da Portuguesa no Campeonato Paulista será dia 21 de janeiro, contra a Portuguesa Santista, no Estádio Ulrico Mursa, em Santos.