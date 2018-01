Lusa apresenta seu novo treinador Luis Carlos Martins, de 48 anos, será apresentado nesta quinta-feira às 15 horas, no Canindé, como o novo treinador da Portuguesa. Martins, que estava dirigindo o Joinville, de Santa Catarina, acertou os detalhes, por telefone, com a diretoria da Lusa e, no início da tarde, deverá assinar o contrato. Martins deverá permanecer no cargo até dezembro de 2003. O técnico, que começa a trabalhar hoje mesmo, terá uma missão complicada pela frente. O time é apenas o sexto colocado (entre sete equipes) no Grupo 3 do Campeonato Paulista. Além de recuperar a equipe, terá de montar um time forte para o Campeonato Brasileiro da Série B. O novo técnico conhece bem o futebol paulista, principalmente o interior, tendo no seu currículo boa passagem pelo São Caetano em 2000. Ele também foi auxiliar de Oswaldo Alvarez, o Vadão, no Corinthians, em 2001. Junto com Martins vai trabalhar o auxiliar Dino Camargo. Luis Carlos Martins vai substituir Flávio Lopes, demitido três dias depois da derrota por 2 a 1 para o América de Rio Preto.