Lusa apresenta técnico e 3 reforços Flávio Lopes foi apresentado hoje como treinador da Portuguesa para o Campeonato Paulista. Lopes assinou contrato por um ano, substituindo Jair Pereira, que tinha acordo verbal com o clube mas não acertou por ter sofrido problemas cardíacos. Os dirigentes anunciaram a contratação de sete reforços, mas apenas três estiveram no Canindé: o zagueiro Marcelo Fernandes, que defendeu o Náutico, o volante Élder, ex-Juventude e o atacante Granja, revelado pelo Corinthians de Alagoas. "Recebi propostas de outras equipes, mas meu objetivo era vir para um clube paulista", afirmou Lopes, campeão da Copa Sul-Minas pelo América Mineiro em 2000 e estadual pelo Atlético Paranaense em 2001. "Deixei marcas positivas em todos os clubes que trabalhei, prova disso é que montei o elenco do Atlético, que foi campeão brasileiro com o Geninho", disse. O goleiro Fabiano e o volante Capitão, que já atuaram pelo clube, além do lateral Luciano Rissut, que jogou no Sport e o atacante Róbson, ex-América Mineiro, também assinaram contrato, mas tiveram problemas particulares e não se apresentaram hoje. O goleiro Bosco e o atacante Ricardo Oliveira, destaques do time no Campeonato Brasileiro, ainda podem ser negociados. "Fomos sondados por várias equipes, mas nenhuma proposta nos agradou. O Santos queria 50% do passe do Ricardo, mas nem respondemos", disse Jerônimo Gomes, vice-presidente de futebol. Até domingo, o elenco fará testes físicos e exames médicos e na segunda viaja para Poços de Caldas (MG), para o período de pré-temporada, que vai até dia 18. A estréia no Campeonato Paulista será dia 26, contra o São Caetano, no Canindé.