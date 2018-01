Lusa arruma o meio-campo para amanhã Na derrota por 4 a 2 para o Londrina, o meio-campo da Portuguesa foi inoperante. Por isso, o técnico Luís Carlos Martins vai tentar arrumar o setor para enfrentar o Brasiliense, nesta terça-feira, às 20h30, no Canindé, e buscar a reabilitação no Campeonato Brasileiro da Série B. O volante Lello e o meia Bruno serão titulares pela primeira vez na competição. "Precisamos ter tranqüilidade. Vamos manter nosso padrão de jogo e aproveitar o fato de atuarmos em casa", disse Martins. Lello terá a missão de organizar a marcação e cobrir os avanços do lateral-esquerdo Cláudio, principal opção de ataque do time. O volante, de 22 anos, ganhou projeção no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando marcou o atacante Robinho, do Santos, na vitória da Lusa por 2 a 1, na Vila Belmiro. Uma lesão no púbis o deixou um mês fora da equipe. "Quero retomar a boa fase. A contusão atrapalhou, mas vou me esforçar para não sair mais do time." Bruno, de 21 anos, substitui André Luiz, suspenso.