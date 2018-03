Lusa bate Paulista por 3 a 0 no Canindé A estréia da nova camisa deu sorte à Portuguesa, que derrotou o Paulista, por 3 a 0, nesta sexta-feira, no Canindé, acabando com a série de sete jogos sem vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. O último triunfo da equipe havia sido dia 9 de maio, por 3 a 2 sobre o Ceará, também no Canindé. A equipe somou 15 pontos contra 16 do adversário. Marcando forte no meio-campo, a Portuguesa não deu espaço para o adversário e foi logo para cima, criando boas chances de gols. Aos 3 minutos, Capitão arrematou de fora da área, para grande defesa do goleiro Buzzeto. Aos 7, o lateral Rissutt cruzou da direita e André Luís cabeceou no travessão. A bola bateu na linha, mas não entrou. A insistência da Lusa deu resultado dois minutos depois. Marcos Denner ganhou a jogada do zagueiro Asprilla dentro da área e bateu forte, no canto de Buzzeto: 1 a 0. A primeira e única boa chance criada pelo Paulista aconteceu aos 19 minutos, quando Izaías aproveitou falha do zagueiro William e bateu forte, com perigo, na entrada da área. O goleiro Gléguer fez boa defesa, salvando a equipe. Aos 29, o lateral-esquerdo Julinho, da equipe de Jundiaí, foi expulso ao dar um empurrão no atacante Alex Alves. A última boa jogada do primeiro tempo foi da Portuguesa. Aos 43, Alex Alves dominou na entrada da área, driblou vários oponentes, mas se atrapalhou na hora de concluir. Na segunda etapa, a Portuguesa diminuiu o ritmo, atuando apenas nos contra-ataques. Em um deles, a equipe conseguiu ampliar o resultado. Aos 17 minutos, o meia André Luís recebeu na intermediária, conduzindo a bola até a área e ganhou a jogada de dois zagueiros. Na sobra da jogada, Nem, bateu sem chances para o goleiro Buzzeto, marcando o segundo do time. O terceiro gol da Portuguesa surgiu aos 36 minutos, depois de um cruzamento de Rodrigo Costa pela direita. Marcos Denner falhou na frente do goleiro Buzzeto e na sobra, Alex Alves tocou livre, de cabeça, marcando o seu sétimo gol na competição. Ele também é o artilheiro da equipe no campeonato. No final do jogo, o Paulista ainda pressionou, tentando descontar o resultado, mas o goleiro Gléguer fez boas defesas, como em um chute de Davi, aos 43. Aos 48, no último minuto, Ricardo Lopes, da Lusa, também foi expulso e desfalcará a equipe na partida diante do América, dia 8, em Natal. Ficha Técnica Portuguesa: Gléguer; Rissutt, William (Evaldo), César e Júlio César; Capitão, Ricardo Lopes, André Luís (Nenê) e Nem (Rodrigo Costa); Alex Alves e Marcos Denner. Técnico - Luís Carlos Martins. Paulista: Buzzeto; Lucas, Danilo, Asprilla e Julinho; Ivan Rocha, Amaral (Davi), Alemão e Canindé; Izaías (Maurício) e Luís Gustavo (Alexandre Dorta). Técnico - Zetti. Gol: Marcos Denner aos 9 do 1.º tempo; Nem aos 17, Alex Alves aos 36 do 2.º tempo. Árbitro: Elcio Pascoal Borborema (SP) Cartão amarelo: William, Capitão, Ricardo Lopes e Asprilla. Cartão Vermelho: Julinho aos 29 do 1.º tempo, Ricardo Lopes aos 48 do 2.º Renda e Público: não divulgados classificação