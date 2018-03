Lusa: briga é, primeiro, para não cair Para os entusiasmados com o rendimento de 100% da Portuguesa - duas vitórias em dois jogos na Série B -, o técnico Giba manda um recado duro e surpreendente. "Nossa primeira meta é ficar longe do rebaixamento. Não se pode esquecer que seis clubes vão cair. Só depois, vamos pensar na classificação entre os oito primeiros e na luta pelo título." Giba tem os pés no chão. E aponta os motivos para isso. "No futebol, a distância entre o luxo e o lixo é pequena. A gente caminha no fio da navalha. Não adianta ficar sonhando muito, principalmente porque temos muitos problemas." O elenco reduzido, por exemplo. São apenas 20 jogadores, além dos goleiros. Entre eles, vários garotos com menos de 20 anos. "O Celsinho tem 16 anos, o Renan e o Silas estão com 18 e tem ainda o Rai, o Bruno e o Bruno Rocha. São garotos de muito futuro, mas ainda precisamos de algumas contratações de gente experiente." Para a zaga, por exemplo. "O Altair vai para o Santos, está com a cabeça na Vila e nem adianta eu escalá-lo aqui. O Pereira gostaria de ficar, mas vai ganhar no Grêmio o dobro do que ganha aqui. Pedi o Gaúcho, que está no Atlético-MG. Ele já fez dupla com o Sílvio Criciúma, mas não foi possível. Estamos em busca de outro." Falta dinheiro. Giba indicou os atacantes Davi, do Paulista, Vítor, do Gama, e Vando, do Goiás. "Nenhum veio, por causa do dinheiro. O Leandro foi ótima contratação, mas precisamos de mais gente". Para então, talvez, tirar os pés do chão. Confira a classificação, os resultados e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro 2005 - Série B.