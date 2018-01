Lusa busca a liderança contra Ituano Em jogo que deve marcar a despedida do meia Cléber, destaque e artilheiro do time nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B, a Portuguesa faz confronto paulista com o Ituano nesta sexta-feira, a partir das 20h30, no Estádio do Canindé, pela oitava rodada. Se vencer, a Lusa assume provisoriamente a liderança da competição, já que tem 14 pontos, contra 15 do atual líder Santo André, que joga apenas no sábado. O Ituano, sexto colocado, joga para se manter entre os oito primeiros. A possibilidade da saída de Cléber, que já marcou cinco gols nas primeiras sete rodadas, é tão grande que a diretoria confirmou a contratação do meia Michael, de 23 anos, revelado pelo União São João e com passagem pelo futebol coreano. Cléber tem uma proposta do Rizespor, da Turquia, de quem deve ganhar R$ 80 mil mensais, valor que a Portuguesa não tem como cobrir. "Ainda vamos conversar mais uma vez com a presidência e veremos o que vai acontecer", adiantou o meia, que está escalado para o jogo desta sexta-feira. Além de poder contar com o futebol de Cléber, o técnico Giba terá o retorno do lateral-esquerdo Léo, outra grata surpresa que despontou na Lusa neste Brasileiro. Ele retoma a vaga de Claudinho após cumprir suspensão. Quem também deve voltar aos titulares é o jovem volante Rai, que nos treinamentos formou o meio-de-campo com Almir, Rodrigo Pontes e o próprio Cléber, deixando Alexandre entre os reservas. No Ituano, o técnico Válter Ferreira deve seguir a linha, que vem adotando nas últimas rodadas, de mudar pouco seu time. A única alteração prevista é a saída de Erivélton, suspenso, e a volta de Jéci ao time titular. Por jogar fora de casa, ele ainda estuda escalar o volante Lau na vaga de Paulo Santos, que por sua vez treinou na maior parte do tempo entre os titulares.