Lusa busca a vitória salvadora A Portuguesa faz uma das partidas mais importantes de sua história, às 16 horas, no Canindé. Diante do São Caetano, a luta por vitória que evitará o vexame do rebaixamento no Campeonato Paulista. Em 2002, ela já havia caído para a Série B do Brasileiro. Depois de péssimo começo de temporada, a Lusa fará sua despedida, pelo menos, dependendo de suas próprias forças no jogo da sobrevivência, como definiu o confronto. Em caso de tropeço, teria de torcer contra o União São João diante do Barbarense. A Lusa não contará com três jogadores importantes: o goleiro Gléguer e os meias Wilson Goiano e Alexandre, suspensos. Entram Fava, Neném e Wesley, respectivamente. O São Caetano joga tranqüilo, pois já garantiu sua vaga na Copa do Brasil de 2006.