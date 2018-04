Lusa busca forças para abafar críticas A ordem na Portuguesa é não pensar nos adversários na briga por vaga na 2ª fase da Série B do Brasileiro, mas apenas no jogo de sábado, contra o Fortaleza, no Canindé, pela última rodada da 1ª fase. O time não depende mais só do próprio resultado, mas de tropeços de Marília, Santa Cruz, Paulista e Caxias. Para manter os jogadores concentrados, o técnico Luis Carlos Ferreira tenta fazê-los esquecer a situação da equipe. "O Ferreira busca explicar aos jogadores que o importante é que façam a parte deles", diz José Teixeira, coordenador do futebol profissional da Lusa. O empate na última rodada com o rebaixado Londrina, que deixou o time com poucas chances, provocou críticas de um dos diretores do clube, Avelino Tomás, e desabafo do atacante Leandro, que saiu de campo cobrando mais empenho dos colegas. Para Teixeira, as palavras de Leandro não abalaram o elenco. "Ele não falaria o que falou no dia seguinte, raciocinando com calma", diz Teixeira. No sábado, a Lusa não terá o volante Piá, suspenso. Almir, recuperado de lesão, deve continuar fora por estar sem ritmo.