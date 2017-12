Lusa busca receita para afastar fase ruim Persistência e muito trabalho. É essa a receita que o técnico Dario Pereyra acredita que possa afastar a fase ruim e reverter o mal início de ano da Portuguesa. Entre as razões que levaram o time aos maus resultados - um ponto em três partidas -, ele aponta o desentrosamento dos jogadores, por isso pensa em mudanças para o jogo de domingo, contra o Corinthians, no Morumbi. A primeira alteração é a estréia do recém-contratado Edu Silva, ex-Internacional-RS, na lateral-esquerda, no lugar de Júlio César. O técnico uruguaio pode ainda fazer novas mudanças na equipe. De acordo com ele, alguns atletas ainda não adquiriram o ritmo desejado e as mudanças na escalação deverão ser inevitáveis. A falta de tempo para fazer uma pré-temporada - "foram só 15 dias" - é a principal responsável, acredita ele, pelos problemas hoje verificados na equipe. "Vamos ganhar conjunto durante a competição, mas não adianta insistir com quem está abaixo do nível dos outros", disse. A nova cara para o jogo de domingo, Edu Silva, mesmo com escalação confirmada pelo treinador, não se mostra muito confiante. Ainda se considera fora de forma. "Vamos trabalhar forte durante a semana e depois faremos uma nova avaliação. Não sei quanto tempo dá para eu agüentar."