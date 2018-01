Lusa busca técnico e coordenador Com a saída de Gilson Nunes - fez o acerto de contas hoje -, a diretoria da Portuguesa busca acertar, o mais rápido possível, a contratação do novo treinador. Outra prioridade dos dirigentes é encontrar um coordenador de Futebol. A reformulação do elenco no Canindé começará com a devolução de Ageu ao Paraná e Alex Xavier ao Santa Cruz.