Lusa cassa liminar de Ricardo Oliveira A Portuguesa conseguiu hoje cassar a liminar obtida por Ricardo Oliveira e recuperou os direitos sobre o atacante. O jogador já assinou contrato com o Santos, mas a Lusa exige que ele se reapresente imediatamente ao clube. No entanto, a advogada de Ricardo, Gislaine Nunes, deve recorrer amanhã ao Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, para tentar reveter a decisão da juíza Anélia Li Chum, do Tribunal Regional do Trabalho, 2.ª região, a favor do clube do Canindé. "Agora, o Ricardo tem de se reapresentar para cumprir seu contrato. Do contrário, ficará sujeito às sanções legais, como demissão por justa causa do abandono de emprego?, disse o diretor jurídico da Portuguesa, Marcos César Alves. Isso não quer dizer, porém, que o atacante ficará no clube. "Continuamos abertos a negociações, em condições que nos interessem?, disse Jerônimo Gomes, diretor de Futebol. Ele afirmou que o clube tinha uma proposta de um clube da Espanha por Ricardo Oliveira (empréstimo de seis meses com passe fixado em US$ 8 milhões). "E o Ricardo iria receber de US$ 70 a 80 mil por mês.?? Essa "abertura? vale, inclusive, para o Santos, apesar das críticas feitas aos cartolas santistas, chamados de "piratas? pelos dirigentes da Portuguesa. Antes de Ricardo recorrer à Justiça, o Santos havia oferecido US$ 1,8 milhão por 50% do passe do atleta, mais os jogdores Pereira e Canindé. A proposta não foi aceita. Apesar disso, Jerônimo Gomes acredita que haverá clima para o artilheiro continuar na Portuguesa, caso não aconteca nenhuma negociação - alguns torcedores, mais exaltados, falam até em agredi-lo. "Claro que ele teve culpa nessa história toda. É maior de idade, não rasga dinheiro. Mas os portugueses sabem perdoar.? As tentativas que serão feitas pelo jogador para reestabelecer a liminar que havia obtido não assusta aos dirigentes da Lusa. "Meios impugnatórios existem, mas tecnicamente não são cabíveis?, entende Alves, baseado no fato de a Portuguesa ter pago tudo o que devia ao atleta. O Santos não pretende se envolver nesta batalha judicial. "Quem conseguiu a tutela antecipada foi o atleta, que tentará cassar essa liminar?, disse o diretor jurídico do campeão brasileiro, Mário Mello. A situação do goleiro Bosco, que descumpriu acordo que fez com o clube - em que renunciou à ação que moveu contra o clube em troca do pagamento do que lhe era devido - é semelhante. "Se ele não cumprir seu contrato, será punido com base na lei?, afirma Alves. A Portuguesa está acertando as contratações do goleiro Gléguer e do atacante Paulo Nunes para o Campeonato Paulista.