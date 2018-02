Lusa certa que vai ganhar do São Paulo Giba, Gléguer, Washington e Rai, alguns dos principais personagens da Portuguesa nesta briga para tirar a equipe da zona de rebaixamento, mandam um recado para os jogadores do São Paulo: "a comemoração terá de esperar. O título de campeão paulista não será consumado diante da Lusa." Lusa e São Paulo se enfrentam logo mais às 20h30 no Pacaembu, e se o Tricolor vencer conquista o título Paulista de 2005 por antecipação. Existe em Itu, onde a delegação do Canindé buscou forças durante a semana para enfrentar o líder do Estadual, a certeza de que o time comandado pelo técnico Giba irá aprontar nesta quinta-feira. Além de estragar a festa tricolor, condenará o adversário à sua primeira derrota na temporada. Uma façanha e tanto, diga-se, para uma Portuguesa que em 15 partidas venceu apenas três vezes e sempre esteve com a corda no pescoço na zona de descenso. Mas é o que se acredita no grupo. O exemplo da vitória contra o Palmeiras e a dificuldade que o São Paulo encontrou diante de oponentes mais fracos, como o Rio Branco e o União Barbarense, são comentados a todo instante entre os jogadores. É discurso pronto, graças um pouco ao trabalho psicológico de Giba com o elenco. O São Paulo será campeão em cima da Lusa? Washington, que amarrava sua chuteira antes do treino de ontem, respondeu. "É claro que não. O São Paulo terá de esperar um pouco mais. Temos certeza que vamos somar três pontos nesta partida", disse o homem gol da Portuguesa, que chegou ao clube há um mês e já balançou a rede quatro vezes. Quem conhece o elenco do Canindé sabe bem que as bravatas não são provocações. Em verdade, o que os jogadores da Lusa menos querem nesse momento é provocar a ira dos rivais do Morumbi. Se derrotar o líder do Paulistão é façanha ainda para acontecer, muito pior seria enfrentá-los com mais gana que o normal. Ocorre, porém, que a Portuguesa precisa mais do que ninguém desses três pontos para sair da zona de rebaixamento pela primeira vez. Daí tanta confiança. "Temos de pensar positivo, acreditar que temos condições de superar o adversário e escapar do descenso. A Lusa tem camisa e tradição e digo que ela não vai cair", afirmou Giba. O capitão Gléguer, no treino desta quarta-feira, cansou de levar gols. Mas saiu de campo satisfeito. Sua explicação foi convincente: "Ora, estava enfrentando os atacantes principais do time. Então, valeu, porque eles fizeram a maioria dos gols." O goleiro da Lusa nunca sofreu um gol de Rogério Ceni. "Ele bate muito bem na bola, mas espero que não tenha chance contra mim." Antes do treino, o time ficou duas horas trancado na sala de conferência do SPA Sport Resort, concentração do time. Reunião e atenção na exibição de um vídeo: os 90 minutos do jogo do São Paulo com o Santo André. Na saída para o campo, um ponto de interrogação na fisionomia do elenco. O São Paulo tem mesmo provocado esta reação nos rivais. "Vamos armar um esquema para parar o time, que é muito rápido sobretudo nos contra-ataques. Vamos conseguir", tem fé o volante Rai. "O São Paulo será campeão. O time merece, mas a festa não será diante da Portuguesa."