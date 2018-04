Lusa comemora o tropeço dos rivais Os resultados dos jogos de terça-feira ajudaram muito a Portuguesa na classificãção da Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, o time tem de fazer sua parte e ganhar do Joinville, sexta-feira, em Santa Catarina. Esse foi o principal tema da conversa que o técnico Luiz Carlos Ferreira teve com o elenco antes do treino coletivo desta quarta-feira, no Canindé. Bem ao seu estilo, Luiz Carlos Ferreira tem trabalhado muito o aspecto psicológico e motivacional dos jogadores. "Não adianta nada a tabela nos ajudar, se não fizermos nossa parte", insistiu o treinador, que fará seu terceiro jogo no comando da equipe. Na terça-feira, Marília e Sport, concorrentes diretos à vaga na próxima fase, tropeçaram e podem ser ultrapassados, caso a Portuguesa vença. O time paulista perdeu por 4 a 2 para o Remo, em Belém, e os pernambucanos empataram em casa com o Brasiliense, por 1 a 1. As duas equipes têm 27 pontos, ocupando o 9º e o 10º lugares, respectivamente. A Lusa é a 12ª colocada, com 26. O time do Canindé pode ficar em situação ainda melhor se Santa Cruz e Paulista, 7º e 8º colocados, perderem na rodada. O Santa Cruz vai a Itu enfrentar o Ituano, sexta-feira, e o Paulista joga contra o Fortaleza, no Ceará. Luiz Carlos Ferreira ficou satisfeito com a atuação na vitória sobre o Remo, por 2 a 0, na semana passada, e vai mexer o mínimo possível na equipe. Na defesa, Acciolly assume a posição de César - que se desentendeu com a diretoria do clube em razão de salários atrasados - e o meia Isaías ganhou a vaga de Ênio.