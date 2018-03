Lusa confia em Danilo para vencer o Mogi Depois de voltar a figurar entre os oito melhores times da Série B do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa enfrenta o Mogi, nesta sexta-feira, às 20h30, em Mogi-Mirim, com o objetivo de não perder o embalo no torneio. A equipe ocupa o sexto lugar na classificação, está invicta há oito rodadas e conquistou três vitórias nos últimos quatro jogos, mas ainda tenta se recuperar da perda do atacante Alex Alves, vendido ao Cruzeiro na semana passada. ?Ele era fundamental para nosso esquema, mas os jogadores que permanecem precisam se desdobrar e suprir a ausência dele", disse o técnico Luís Carlos Martins. Diante do Mogi, a tarefa está entregue ao atacante Danilo, de 19 anos, revelado pelas categorias de base do clube. Campeão da Copa São Paulo de Juniores em 2002, Danilo diz que não se abateu com a chegada do veterano Müller, que deverá ser titular da equipe assim que readquirir seu condicionanento físico. ?Ter o Müller no elenco é um estímulo para mim, pois sempre fui fã dele, adorava vê-lo jogar. O importante é que o time continue vencendo, independente de quem atue." Danilo formará a dupla ofensiva com Marcos Denner, que não lamenta a saída de Alex. ?Ele estava fazendo a diferença, mas os atletas que estão no grupo têm condições de dar conta do recado", disse o jogador, que marcou sete gols no campeonato. ?Temos nove jogos pela frente, e todos serão decisivos." O técnico Luís Carlos Martins conhece bem o adversário desta noite: já assistiu pessoalmente a três jogos do Mogi Mirim. ?Em casa, é uma equipe competitiva, que marca muito forte. Vou manter o esquema tático, mas posso alterar o posicionamento da equipe, durante a partida." Para enfrentar o Mogi, o treinador terá as voltas do lateral-direito Rissutt e do meia Ricardo Lopes, que cumpriram suspensão na vitória por 2 a 1 sobre o Náutico.